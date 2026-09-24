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Ексфорвард збірної Англії став жертвою сексуального насильства у 2021 році

Олег Дідух — 24 вересня 2026, 17:35
Ексфорвард збірної Англії став жертвою сексуального насильства у 2021 році
Енді Керролл
instagram.com/andytcarroll

Колишній форвард збірної Англії Енді Керролл зізнався, що у 2021 році став жертвою сексуального насильства.

Про це повідомляє ВВС.

Напередодні Керролл випустив свою автобіографію під назвою "Owning It", в якій розповів про даний інцидент. На той момент Керролл виступав за Ньюкасл, і після одного з матчів до нього додому знайшов подивитися бокс знайомий його колишньої дівчини, якого сам Керролл назвав "знаменитим приятелем". Енді зізнався, що завжди відчував, що з цим знайомим "щось не так".

За переглядом боксу вони випили, Керроллу стало погано і він пішов спати. Згодом він прокинувся від того, що гість здійснює щодо нього сексуальні дії.

Керролл вигнав гостя з дому, а коли той спробував повернутися, вдарив його, і той втратив свідомість. Після цього форвард викликав поліцію. Сам Керролл, за його ж словами, в той момент розплакався на руках у няні своїх дітей.

Згодом чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі, а також внесли до реєстру осіб, що здійснили сексуальні злочини та заборонили відвідувати село, в якому проживав Керролл. Сам форвард назвав судовий процес "принизливим, ганебним і жахливим".

"Те, що зі мною сталося, вплинуло на кожен аспект мого життя. Я думав про це щодня, через що мені було важко зосередитися на чомусь іншому, включно з футболом. Травма від того, що сталося, нікуди не зникла", – зізнався Керролл.

Також у своїй автобіографії Керролл розповів про те, що Вейн Руні регулярно порушував режим у таборі збірної Англії. Самого Руні це розлютило, і він хоче подати до суду на Керролла.

Керролл

Керролл

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