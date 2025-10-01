Ексфорвард МЮ: Аморім дійшов до точки неповернення – не думаю, що він виправить ситуацію

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Алан Сміт сумнівається у спроможності головного тренера команди Рубена Аморіма перевернути хід сезону.

Слова 44-річного англійця наводить Manchester Evening News.

Аморім продовжує перебувати під величезним тиском через незадовільні результати команди. І хоча керівництво манкуніанців планує дати португальцеві відпрацювати весь сезон, Сміт вважає, що йому не вдасться виправити ситуацію на "Олд Траффорд".

"Ситуація дійшла до точки неповернення, я не думаю, що все налагодиться. Він перебуває на "гарячій" посаді вже майже рік, у нього був трансферний період, але жодних ознак поліпшення не видно. В одному-двох матчах можна побачити спалахи. Юнайтед досить добре зіграв проти Арсеналу в перший день сезону, але все одно програв. Я ніколи не бачив менеджера, який би працював так, як зараз це робить Рубен Аморім. Його система добре відома, і відомо, що вона, можливо, не підходить багатьом гравцям. Але ви не кажете, що він не повинен бути кращим, навіть з такою системою", – сказав Сміт.

При цьому футболіст, який три роки відіграв за "червоних дияволів" зазначив, що Аморім має хороших виконавців у своєму розпорядженні.

"Подивіться на гравців у захисті – Маттейс Де Лігт, Гаррі Магвайр – Бруно Фернандеш у нападі, Матеус Кунья та Браян Мбемо. У них хороші гравці. Це не виглядає як правильне рішення, і це ще м'яко сказано. Багато хто говорить, що його не звільнять до певної дати наприкінці цього року, щоб заощадити на відступних. Важко зрозуміти, що думають керівники Юнайтед, але я думаю, що вони знають, і всі будуть говорити їм, що настав час для змін".

Після стартових шести турів АПЛ сезону-2025/26 Манчестер Юнайтед посідає чотирнадцяте місце, маючи в активі тільки сім очок.

Нагадаємо, що центрбек "червоних дияволів" Маттейс Де Лігт став на захист Рубена Аморіма після поразки від Брентфорда (1:3).