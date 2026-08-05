Відомий журналіст розкрив дедлайн трансферу зірки Лейпцига у Реал

Правий вінгер Лейпцига Ян Діоманде вже цього тижня може приміряти футболку мадридського Реала.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, сторони ніколи не були так близько до повноцінного трансферу футболіста після останніх перемовин.

Хоча раніше повідомлялося, що "Королівський клуб" хотів "закрити" перехід 19-річної зірки "червоних биків" ще до 1 серпня, коли німецький клуб вирушив на тренувальні збори.

Також авторитетний інсайдер Фабріціо Романо вже пояснював, чому цей трансфер затягується. Все через суперечку представників молодого футболіста щодо комісії.

Лейпциг вже відхилив 100-мільйонну пропозицію Реала. Також перспективним футболістом цікавилися Ліверпуль, ПСЖ і Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що Діоманде виступає за "червоних биків" із липня 2025-го, коли перейшов із іспанського Леганеса. Його чинний контракт із німецьким клубом розрахований до 30 червня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість Яна у 90 мільйонів євро.

Від моменту переходу у футболці німецького клубу вже провів 36 ігор, у яких забив 13 голів і віддав 10 асистів.