Манчестер Сіті побореться з Реалом і ПСЖ за вундеркінда з Бундесліги

Манчестер Сіті включився у боротьбу за вінгера РБ Лейпциг і збірної Кот-д'Івуару Яна Діоманде.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, Манчестер Сіті усно повідомив про свою готовність запропонувати 100 мільйонів євро за Діоманде. Певні розмови з німецьким клубом уже були, проте офіційна пропозиція від англійського клубу ще не надходила.

Раніше Реал і Ліверпуль уже робили 100-мільйонні пропозиції РБ Лейпциг щодо Діоманде, проте обидві були відхилені. Також на придбання вінгера претендує ПСЖ. Наразі жодних домовленостей із будь-яким клубом немає ні в РБ Лейпциг, ні у самого гравця.

У сезоні-2025/26 на рахунку Діоманде 13 голів і 8 асистів у 32 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. Контракт вінгера діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 75 мільйонів євро.