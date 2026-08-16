Три іменитих клуби претендують на Нкунку

Французький нападник Мілана Крістофер Нкунку опинився у сфері інтересів одразу трьох іменитих європейських клубів.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

Йдеться про німецькі РБ Лейпциг і Боруссію Дортмунд, а також англійський Ньюкасл. Коло претендентів на гравця може розширитися за рахунок ще кількох клубів із Англії та Іспанії.

Мілан хоче отримати за свого гравця 35 мільйонів євро. При чому, італійці розглядатимуть лише варіанти з повноцінним трансфером.

Нагадаємо, кілька днів тому Мілан відсторонив Нкунку від тренувань із командою. Нападник більше не входить у плани нового головного тренера команди Рубена Аморіма.

Крістофер одягнув футболку італійського гранда влітку 2025-го. Відтоді відіграв 32 матчі, у яких забив 6 голів та віддав 3 асисти. Також за його спиною 18 поєдинків за збірну Франції (2 м'ячі). Його контракт розрахований до літа 2030 року.