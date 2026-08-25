Нападник Мілана та колишній одноклубник Мудрика повернувся на правах оренди до клубу Бундесліги

Французький нападник Крістофер Нкунку перейшов на правах оренди з італійського Мілана до німецького РБ Лейпциг.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. Термін оренди сягатиме червня 2027 року, а у контракті прописане право викупу футболіста.

Зауважимо, що це не перший раз, коли Нкунку опиняється у розташуванні "биків". Вперше він доєднався до цього німецького колективу влітку 2019 року, коли перейшов з академії ПСЖ.

З того часу провів за клуб 172 матчі, у яких відзначився 70 голами та 56 асистами. Варто відзначити, що нападник разом із командою двічі виграв Кубок Німеччини. А також він став найкращим бомбардиром Бундесліги у сезоні-22/23.

Утім, вже в серпні 2023 року Нкунку перейшов до Челсі. У складі лондонського колективу відіграв 62 поєдинки та записав до свого активу 18 забитих м'ячів та 5 результативних передач.

Проте у розташуванні "синіх" він провів 2 роки, після чого француз змінив команду, ставши гравцем Мілана. У футболці італійського гранда Нкунку провів 35 матчів (8 голів та 3 асисти).

На початку цього місяця стало відомо, що 28-річного нападника відсторонили від тренувань з основним складом "россонері", оскільки наставник команди Рубен Аморім втратив довіру до цього гравця.