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Відомий журналіст розкрив нові деталі потенційного трансферу зірки Лейпцига у Реал

Софія Кулай — 31 липня 2026, 11:29
Відомий журналіст розкрив нові деталі потенційного трансферу зірки Лейпцига у Реал
Ян Діоманде
Getty Images

Мадридський Реал продовжує працювати над потенційним трансфером правого вінгера німецького Лейпцига Яна Діоманде.

Про це інформує журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Королівський клуб" робить усе, аби підписати 19-річного гравця збірної Кот-д'Івуару до від'їзду Лейпцига на передсезонний збір в Австрію (до 1 серпня).

31 липня відбувся черговий раунд перемовин між клубами. Наразі талановитий крайній хавбек залишається у розташуванні команди Бундесліги.

Зазначається, що Реал і Лейпциг можуть найближчим часом вдарити по руках щодо переходу Діоманде.

Раніше повідомлялося, що "червоні бики" відхилили 100-мільйонну пропозицію РеалаТакож перспективним футболістом цікавилися Ліверпуль, ПСЖ і Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що Діоманде виступає за Лейпциг із липня 2025-го, коли перейшов із іспанського Леганеса. Його чинний контракт із німецьким клубом розрахований до 30 червня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість Яна у 90 мільйонів євро.

Від моменту переходу у футболці "червоних биків" вже провів 36 ігор, у яких забив 13 голів і віддав 10 асистів.

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