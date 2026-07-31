Відомий журналіст розкрив нові деталі потенційного трансферу зірки Лейпцига у Реал

Мадридський Реал продовжує працювати над потенційним трансфером правого вінгера німецького Лейпцига Яна Діоманде.

Про це інформує журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Королівський клуб" робить усе, аби підписати 19-річного гравця збірної Кот-д'Івуару до від'їзду Лейпцига на передсезонний збір в Австрію (до 1 серпня).

31 липня відбувся черговий раунд перемовин між клубами. Наразі талановитий крайній хавбек залишається у розташуванні команди Бундесліги.

Зазначається, що Реал і Лейпциг можуть найближчим часом вдарити по руках щодо переходу Діоманде.

Раніше повідомлялося, що "червоні бики" відхилили 100-мільйонну пропозицію Реала. Також перспективним футболістом цікавилися Ліверпуль, ПСЖ і Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що Діоманде виступає за Лейпциг із липня 2025-го, коли перейшов із іспанського Леганеса. Його чинний контракт із німецьким клубом розрахований до 30 червня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість Яна у 90 мільйонів євро.

Від моменту переходу у футболці "червоних биків" вже провів 36 ігор, у яких забив 13 голів і віддав 10 асистів.