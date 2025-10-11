УПЛ затвердила дати та час початку матчів 11-го туру

Прем'єр-ліга затвердила дати та час початку матчів 11-го туру чемпіонату України.

Про це повідомив сайт УПЛ.

Так, тур розпочнеться 31 жовтня, а завершальний матч буде зіграно 3 листопада. Центральний матч туру між Динамо та Шахтарем відбудеться у неділю, другого листопада – стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

Розклад матчів 11 туру УПЛ

31 жовтня (п'ятниця)

Кудрівка – Оболонь 18:00

1 листопада (субота)

Кривбас – Полтава 13:00

Колос – Олександрія 15:30

Епіцентр – Верес 18:00

2 листопада (неділя)

Зоря – Рух 15:30

Шахтар – Динамо 18:00

3 листопада (понеділок)

ЛНЗ – Карпати 15:30

Полісся – Металіст 1925 18:00

Нагадаємо, раніше УПЛ опублікувала символічну збірну 8-го туру, до якої не потрапив жоден представник Динамо чи Шахтаря.