УПЛ затвердила дати та час початку матчів 11-го туру
Шовковський та Ярмоленко
Динамо
Прем'єр-ліга затвердила дати та час початку матчів 11-го туру чемпіонату України.
Про це повідомив сайт УПЛ.
Так, тур розпочнеться 31 жовтня, а завершальний матч буде зіграно 3 листопада. Центральний матч туру між Динамо та Шахтарем відбудеться у неділю, другого листопада – стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.
Розклад матчів 11 туру УПЛ
31 жовтня (п'ятниця)
- Кудрівка – Оболонь 18:00
1 листопада (субота)
- Кривбас – Полтава 13:00
- Колос – Олександрія 15:30
- Епіцентр – Верес 18:00
2 листопада (неділя)
- Зоря – Рух 15:30
- Шахтар – Динамо 18:00
3 листопада (понеділок)
- ЛНЗ – Карпати 15:30
- Полісся – Металіст 1925 18:00
