УПЛ затвердила дати та час початку матчів 11-го туру

Володимир Максименко — 11 жовтня 2025, 16:54
Шовковський та Ярмоленко
Динамо

Прем'єр-ліга затвердила дати та час початку матчів 11-го туру чемпіонату України.

Про це повідомив сайт УПЛ.

Так, тур розпочнеться 31 жовтня, а завершальний матч буде зіграно 3 листопада. Центральний матч туру між Динамо та Шахтарем відбудеться у неділю, другого листопада – стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

Розклад матчів 11 туру УПЛ

31 жовтня (п'ятниця)

  • Кудрівка – Оболонь 18:00

1 листопада (субота)

  • Кривбас – Полтава 13:00
  • Колос – Олександрія 15:30
  • Епіцентр – Верес 18:00

2 листопада (неділя)

  • Зоря – Рух 15:30
  • Шахтар – Динамо 18:00

3 листопада (понеділок)

  • ЛНЗ – Карпати 15:30
  • Полісся – Металіст 1925 18:00 
Чемпіонат України, УПЛ

