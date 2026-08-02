Просто почали реалізовувати свої моменти: Марченко – про перемогу Карпат у матчі з Кривбасом

Голкіпер Карпат Денис Марченко відреагував на перемогу над Кривбасом у 1-му турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

19-річний воротар дебютував за "зелено-білих" у матчі в Кривому Розі.

"Я давно чекав на цей день. Хотів зіграти за Карпати в офіційному матчі. Дякувати Богу, ми сьогодні перемогли і здобули позитивний результат. Сьогодні можемо ще святкувати, а завтра вже розпочнемо підготовку до наступного матчу.

Зміна гри команди у другому таймі? Я не знаю, у чому секрет. Вважаю, що ми просто почали реалізовувати свої моменти. У першому таймі нам цього бракувало. А в другому таймі почали якісніше працювати у зоні завершення", – зазначив він.