Просто почали реалізовувати свої моменти: Марченко – про перемогу Карпат у матчі з Кривбасом
Голкіпер Карпат Денис Марченко відреагував на перемогу над Кривбасом у 1-му турі чемпіонату України.
Його слова передає пресслужба клубу.
19-річний воротар дебютував за "зелено-білих" у матчі в Кривому Розі.
"Я давно чекав на цей день. Хотів зіграти за Карпати в офіційному матчі. Дякувати Богу, ми сьогодні перемогли і здобули позитивний результат. Сьогодні можемо ще святкувати, а завтра вже розпочнемо підготовку до наступного матчу.
Зміна гри команди у другому таймі? Я не знаю, у чому секрет. Вважаю, що ми просто почали реалізовувати свої моменти. У першому таймі нам цього бракувало. А в другому таймі почали якісніше працювати у зоні завершення", – зазначив він.
Також голкіпер відповів на запитання про пропущений гол з пенальті.
"М'яч у воротах. Не має значення, чи відгадав я напрямок польоту. Найважливіше – парирувати пенальті, але я цього не зробив", – заявив Марченко
Раніше перемогу "левів" прокоментував головний тренер Фран Фернандес.