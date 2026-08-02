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Просто почали реалізовувати свої моменти: Марченко – про перемогу Карпат у матчі з Кривбасом

Олександр Булава — 2 серпня 2026, 07:45
Просто почали реалізовувати свої моменти: Марченко – про перемогу Карпат у матчі з Кривбасом
Денис Марченко
Карпати

Голкіпер Карпат Денис Марченко відреагував на перемогу над Кривбасом у 1-му турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

19-річний воротар дебютував за "зелено-білих" у матчі в Кривому Розі.

"Я давно чекав на цей день. Хотів зіграти за Карпати в офіційному матчі. Дякувати Богу, ми сьогодні перемогли і здобули позитивний результат. Сьогодні можемо ще святкувати, а завтра вже розпочнемо підготовку до наступного матчу.

Зміна гри команди у другому таймі? Я не знаю, у чому секрет. Вважаю, що ми просто почали реалізовувати свої моменти. У першому таймі нам цього бракувало. А в другому таймі почали якісніше працювати у зоні завершення", – зазначив він.

Також голкіпер відповів на запитання про пропущений гол з пенальті.

"М'яч у воротах. Не має значення, чи відгадав я напрямок польоту. Найважливіше – парирувати пенальті, але я цього не зробив", – заявив Марченко

Раніше перемогу "левів" прокоментував головний тренер Фран Фернандес.

Чемпіонат України, УПЛ Карпати Львів Денис Марченко

Денис Марченко

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