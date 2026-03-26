Не продамо його навіть за 200 мільйонів євро: в Баварії наклали вето на трансфер зіркового вінгера

Почесний президент мюнхенської Баварії Улі Генесс заперечив відхід зіркового вінгера команди Майкла Олісе, наголосивши, що клуб не продасть його навіть за 200 мільйонів євро.

Його слова наводить FCBinside.

"Ми не продамо його навіть за 200 мільйонів євро. Ми граємо у футбол заради наших уболівальників. Фанатам буде байдуже на те, що ми заробимо 200 мільйонів євро, якщо ми щосуботи гратимемо гірше", – зазначив Генесс.

Раніше інтерес до 24-річного Олісе приписували Ліверпулю, який змушений шукати заміну Мохамеду Салаху.

Також гравцем цікавиться Реал, який планує у наступне трансферне вікно посилити три лінії на футбольному полі – захист, півзахист та атаку. "Вершкові" хочуть підписати одразу шість футболістів.

Олісе проводить у Баварії вже другий сезон, за цей час він записав на свій рахунок 35 голів та 50 результативних передач.