Реал націлився на трансфер зірки Баварії

Мадридський Реал зацікавлений у підписанні вінгера мюнхенської Баварії Майкла Олісе.

Про це повідомляє інсайдер Крістіан Фальк.

Іспанський клуб нібито зацікавлений у підписанні 24-річного французького футболіста. Президент "вершкових" Флорентіно Перес хоче влітку здійснити хоча б один гучний трансфер, щоб зробити "подарунок" фанатам після важкого нинішнього сезону. Крім того, Реалу треба посилити правий фланг атаки через травму бразильця Родріго, який вибув на тривалий термін.

Мадридці можуть запропонувати за Олісе 160−165 мільйонів євро. Саме така сума серйозно зацікавить Баварію, яка поки не планує продавати француза.

Олісе проводить у Баварії вже другий сезон, за цей час він записав на свій рахунок 35 голів та 50 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Реал планує у наступне трансферне вікно посилити три лінії на футбольному полі – захист, півзахист та атаку. "Вершкові" хочуть підписати одразу шість футболістів.