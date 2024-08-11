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Кобін: Гравцям Інгульця потрібно адаптуватися до УПЛ

Андрій Яросименко — 11 серпня, 11:05
Кобін: Гравцям Інгульця потрібно адаптуватися до УПЛ

Головний тренер Інгульця Василь Кобін сказав, що його команда має адаптуватися до гри в Українській Прем'єр-лізі.

Про це він сказав на Youtube-каналі УПЛ ТБ.

"Завжди кажу своїм гравцям, що потрібно бути впевненим у своїх діях, тому що суперник це відчуває і тоді він починає тиснути. Те, що нам вдається, вдається місцями, але хотілось би бачити цілісну картину. Іде процес. Гравцям потрібно адаптуватись до УПЛ — це занадто важкий турнір.

Я задоволений молоддю, як вони працюють і віддають себе. Ми поступово будемо підводити їх до Прем’єр-ліги. Хлопці навіть небагато мають матчів у Першій лізі. Тактично з ними ще потрібно працювати. Будемо давати шанс”, — сказав наставник.

Нагадаємо, у матчі другого туру Української Прем’єр-ліги сезону-2024/25 Інгулець розписав безгольову нічию проти Колоса. Раніше Кобін повідомив, що його підопічний Мар’ян Мисик на деякий час втратив пам’ять і залишився без двох зубів після жорсткого зіткнення у цій грі.

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Василь Кобін

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