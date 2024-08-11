Кобін: Гравцям Інгульця потрібно адаптуватися до УПЛ

Головний тренер Інгульця Василь Кобін сказав, що його команда має адаптуватися до гри в Українській Прем'єр-лізі.

Про це він сказав на Youtube-каналі УПЛ ТБ.

"Завжди кажу своїм гравцям, що потрібно бути впевненим у своїх діях, тому що суперник це відчуває і тоді він починає тиснути. Те, що нам вдається, вдається місцями, але хотілось би бачити цілісну картину. Іде процес. Гравцям потрібно адаптуватись до УПЛ — це занадто важкий турнір.

Я задоволений молоддю, як вони працюють і віддають себе. Ми поступово будемо підводити їх до Прем’єр-ліги. Хлопці навіть небагато мають матчів у Першій лізі. Тактично з ними ще потрібно працювати. Будемо давати шанс”, — сказав наставник.