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Гравець Інгульця втратив пам’ять і залишився без двох зубів після зіткнення в матчі з Колосом

Ігор Чернявський — 10 серпня, 21:50
Гравець Інгульця втратив пам’ять і залишився без двох зубів після зіткнення в матчі з Колосом

Головний тренер Інгульця Василь Кобін повідомив, що його підопічний Мар’ян Мисик на деякий час втратив пам’ять і залишився без двох зубів після жорсткого зіткнення в матчі 2 туру УПЛ проти Колоса.

Про це Кобін розповів у етері УПЛ ТБ.

"На даний момент до нього починає приходити пам'ять. Він втратив пам'ять, навіть не зрозумів, у якій він команді грає. Дуже серйозна травма. Хочеться сподіватися на те, що все буде добре, і не потрібно буде везти його до лікарні.
Потрохи пам'ять повертається до нього. Два вибиті зуби. Подивимося. Лікар дав свій прогноз – 10 днів взагалі не чіпати гравця, а там будемо дивитися, як буде проходити його реабілітація.", – сказав Кобін.

Поєдинок між Колосом та Інгульцем завершився нульовою нічиєю. Наприкінці матчу також травмувався Валерій Лучкевич. Він зазнав вивиху плеча.

Інгулець Колос Чемпіонат України, УПЛ Василь Кобін Мар’ян Мисик

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