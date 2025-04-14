Якість гравців сьогодні вийшла на перший план: Кобін – про поразку від Карпат у 24 турі УПЛ
Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував поразку від Карпат у 24-му турі Української Прем'єр-ліги, висловивши думку, що це був хороший матч.
Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.
"Я вважаю, була класна гра. Дві команди намагалися грати в атакувальному стилі, і це в них досить добре виходило. Якість гравців сьогодні вийшла на перший план, індивідуальна майстерність – це як і при стандартних положеннях, так і при завершальній фазі.
Дійсно, хороші були моменти, хороші були випади. Гравці, які роблять це з легкістю, забивають голи, завдають якісних ударів по воротах – вони коштують великих грошей. На жаль, ми цього не можемо собі дозволити", – зазначив фахівець.
Кобін також відреагував на рекорд голкіпера своєї команди Віталія Паламарчука.
"Я його вітаю. Він відбив 7-й – учора на тренуванні теж відбив пенальті. Спеціально я поставив пенальті, щоб він відчув перед грою. Я йому сказав, що це піде йому на користь. Я його вітаю, хороше досягнення. Нехай рухається в цьому напрямку. Я йому бажаю тільки всього найкращого і продовжувати в тому ж дусі", – сказав Кобін.
Нагадаємо, воротар Інгульця з Петрового Олексій Паламарчук встановив неймовірний рекорд в Українській Прем'єр-лізі. На 12-й хвилині матчу 24 туру проти Карпат голкіпер парирував пенальті від Бруніньйо. 33-річний футболіст відбив уже 6-й поспіль 11-метровий, що є рекордним показником в чемпіонаті України.