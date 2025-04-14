Якість гравців сьогодні вийшла на перший план: Кобін – про поразку від Карпат у 24 турі УПЛ

Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував поразку від Карпат у 24-му турі Української Прем'єр-ліги, висловивши думку, що це був хороший матч.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Я вважаю, була класна гра. Дві команди намагалися грати в атакувальному стилі, і це в них досить добре виходило. Якість гравців сьогодні вийшла на перший план, індивідуальна майстерність – це як і при стандартних положеннях, так і при завершальній фазі.

Дійсно, хороші були моменти, хороші були випади. Гравці, які роблять це з легкістю, забивають голи, завдають якісних ударів по воротах – вони коштують великих грошей. На жаль, ми цього не можемо собі дозволити", – зазначив фахівець.