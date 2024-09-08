Кобін — про ситуацію в Інгульці: Чекаємо офіційних заяв від керівництва

Головний тренер Інгульця Василь Кобін розповів про ситуацію в команді. Він сказав, що гравці та тренерський штаб чекають офіційних заяв від керівництва.

Його слова передає ТаТоТаке.

"Поворознюк запевнив мене, що ухвалив тверде рішення зняти клуб з чемпіонату УПЛ. Сьогодні у футболістів вихідний, завтра о 17 мали зібратися на тренуванні. Але я вже написав у клубному чаті, що ми чекаємо офіційних заяв від керівництва і тримаємо зв’язок у телефонному режимі. Я цього не очікував. У президента були серйозні плани — наприклад, відбудовувати академію. Контракт із нашим штабом підписаний на три роки. Олександр Григорович обіцяв зробити все, щоб матч 6-го туру проти Чорноморця ми зіграли вдома на власному стадіоні. З останньої розмови я розумів, що він глобально розчарувався в деяких моментах, що є у нашому футболі. В його очах я побачив, що людина втрачає іскру — його деморалізувала ця ситуація", — сказав Кобін.

Нагадаємо, раніше Поворознюк пригрозив Українській Прем'єр-лізі знятися з чемпіонату України, якщо клубу не дозволять грати матчі на новому стадіоні.

Сталося це через те, що Комітет атестації стадіонів своїм листом заборонив Інгульцю проводити 6 тур УПЛ на щойно побудованому стадіоні, будівельні роботи на якому завершені.

Пізніше Поворознюк облаяв журналіста, який запитав у нього про ситуацію в команді.