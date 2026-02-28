Гол-красень Желізка допоміг Лехії вирвати нічию в чемпіонаті Польщі

Український півзахисник Іван Желізко відзначився красивим голом у поєдинку польської Екстракляси.

У матчі 23 туру чемпіонату Польщі з футболу напередодні зустрічались Арка Гдиня та Лехія Гданськ. Поєдинок завершився внічию з рахунком 2:2.

Господарі мали перевагу у два м'ячі, відзначившись на старті кожного з таймів, проте не змогли довести гру до перемоги. Одне очко для своєї команди вирвав саме Іван Желізко.

Він забив ефектний гол у дев'ятку ударом з лінії штрафного майданчику. Це сталось на 57-й хвилині зустрічі, після чого рахунок більше не змінювався.

Гол Желізка з 2:37

Зазначимо, що цей гол став п'ятим для українця в нинішньому сезоні у 23 матчах. Також у його активі є чотири асисти, останній з яких він віддав у матчі проти Краковії.

Наразі команда Желізка посідає 11 місце в турнірній таблиці Екстракляси. Там неймовірна щільність, тож Лехія ще не втратила шанси навіть у боротьбі за чемпіонство.

