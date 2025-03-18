Божевільна сума: названо призові для майбутнього переможця КЧС

Переможець клубного чемпіонату світу з футболу отримає 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Окрім того, якщо майбутній переможець представляє зону УЄФА, то ця сума збільшиться шляхом виплат солідарності від союзу.

Understand the Club World Cup winner is set to receive over $100m in prize money.



UEFA entrants will receive a higher number due to a bigger entry payout.💰 pic.twitter.com/lMzNPq4cWS — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 18, 2025

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу 2025 року пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі на 32 команди. Фінал турніру відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі.

Цікаво, що попри можливу значну фінансову вигоду, ФІФА змушена була погрожувати клубам штрафами у випадку відмови від участі в турнірі.

Раніше визначились усі учасники майбутнього клубного ЧС.