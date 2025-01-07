Борнмут Забарного підписав талановитого захисника

Клуб Іллі Забарного, Борнмут, підписав лівого захисника молодіжної збірної Аргентини Хуліо Солера.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Терміни дії контракт з 19-річним аргентинцем та вартість трансферу не називається. За інформацією порталу Transfermarkt, Борнмут заплатив за гравця 8 мільйонів євро.

Солер – гравець молодіжної збірної Аргентини U-20. Влітку 2024 року брав участь у Олімпіаді в Парижі, де провів 4 матчі та відзначився одним асистом.

Захисник є вихованцем Лануса, за який дебютував у 2022 році. Сумарно провів 58 матчів у всіх турнірах і відзначився двома гольовими передачами.

На даний момент Борнмут посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ з 33 очками у 20 матчах. Команда не програє уже 8 матчів поспіль в АПЛ, що є клубним рекордом.

Солер нещодавно потрапив у рейтинг молодих відкриттів 2024 року, посівши там третє місце. Також у топ 15 опинився центральний захисник Динамо Тарас Михавко.

Це вже другий перехід захисника у Борнмут за останній час. Напередодні клуб підсилив центральний захисник Ді Сі Юнайтед Матаї Акінмбоні.