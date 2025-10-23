Найкращий бомбардир УПЛ отримав пропозицію продовжити контракт зі своїм клубом

Кар'єра Пилипа Будківського у луганській Зорі може продовжитися і після сезону-2025/26.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Чинний контракт Будківського із Зорею закінчиться наступного літа. І 33-річний форвард зізнався, що луганський колектив запропонував йому продовжити співпрацю.

"Так, запропонували новий контракт. Поки ведемо перемовини. Поки все. Граємо на контракті, ми усі граємо за Зорю і будемо викладатись на максимум скільки це можливо", – сказав Будківський.

Після дев'яти турів УПЛ Пилип Будківський ділить статус найкращого бомбардира чемпіонату з представником Кривбаса Глейкером Мендосою – в обох футболістів по 5 голів. Українець сказав, що йому не принципово, чи виграє він гонку бомбардирів.

"Для кожного нападника є якийсь мінімум – виходити, забивати і допомагати команді набрати залікові бали. Набирати очки і рухатись вверх – це найголовніше. А там я заб’ю чи віддам – головне, що команда переможе і здобуде позитивний результат".

На даний момент луганська Зоря посідає дев'яте місце турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 12 очок. А в лідери вищого українського дивізіону вирвалися Мендоса та його Кривбас.

Нагадаємо, що у матчі проти Динамо (1:1) Пилип Будківський записав на свій рахунок 19 000-й гол в історії чемпіонату України.