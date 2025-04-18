Треба приймати рішення, – Максимов натякнув на відставку після поразки Ворскли від Олександрії

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов дав свій коментар після поразки команди від Олександрії в 25 турі УПЛ.

Слова 56-річного українця наводить УПЛ-ТБ.

Полтавський клуб без шансів поступився супернику на власному полі з рахунком 1:3, пропустивши всі три голи ще в першому таймі.

Після поєдинку Максимов заявив, що так більше не може тривати. Він планує поговорити з керівництвом клубу та "прийняти рішення".

"Щойно завершилась тривога, як ми пропустили гол. Потому була якась метушня. Програли за грою. Питань до хлопців у мене немає. Вони що вміють, те роблять. Десь майстерності не вистачає. Ми розуміли, у якому ми становищі перебуваємо. Після 3:0 Олександрія вже дала грати нам. У нас щось не йде. Треба приймати рішення. Можливо, щось зміниться. Програли 4 матчі поспіль. Поспілкуюсь із керівництвом і прийму рішення", – сказав Максимов.

Після 25 зіграних турів Ворскла посідає 14 місце таблиці УПЛ, маючи в активі 21 очко. Ця позиція змусить "біло-зелених" грати перехідні матчі за право зберегти місце в еліті українського футболу.

В наступному турі команда Юрія Максимова прийматиме Верес. Ця гра відбудеться 27 квітня.

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