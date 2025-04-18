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Лунін відновив тренування з Реалом

Олександр Булава — 18 квітня 2025, 16:38
Лунін відновив тренування з Реалом
Андрій Лунін
ФК Реал

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін повернувся до тренувань з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Вершкові" опублікували світлини тренування команди, де був присутній Лунін та бельгійський воротар Тібо Куртуа.

Українець зазнав пошкодження під час матчу-відповіді півфіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада (4:4) та з того часу не грав за "галактікос".

У поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, пропустивши у них 19 голів і 4 рази відстоявши "на нуль". Контракт воротаря збірної України з "вершковими" розрахований до літа 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні українського голкіпера.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Андрій Лунін

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