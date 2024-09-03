Клуб Першої ліги може знятися з турніру: відома причина

Закарпатський Хуст незабаром може оголосити про зняття з чемпіонату України у Першій лізі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Є критично висока ймовірність того, що завтра про своє зняття з турніру Першої ліги офіційно оголосить ФК Хуст", — йдеться в повідомленні.

Причиною такого рішення є фінансові труднощі. Ще влітку закарпатці планували об'єднатися в одну команду з тернопільським аматорським колективом Подоляни та переїхати в Тернопіль через проблеми з мобілізацією. Однак даний варіант зірвався.

Наразі команда посідає останнє місце в групі А Першої ліги. "Біло-чорні" зазнали поразки у трьох матчах чемпіонату.

Раніше ми розповідали про історію футболіста Хуста Миколи Сираша, якого забрали у Територіальний центр комплектування з вокзалу. Згодом клуб звернувся до Андрія Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації. В Українській асоціації футболу відреагували на затримання гравця та повідомили, що не будуть впливати на ТЦК.