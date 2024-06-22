Друголіговий Хуст змінить місце базування — усе через мобілізацію

У сезоні-2024/25 закарпатський Хуст переїде до Тернополя та об’єднається в одну команду з місцевим аматорським колективом "Подоляни".

Про це розповів президент Хуста Михайло Мадярчик в інтерв’ю "Українському футболу".

"Так. Це – правда, але офіційно ми поки що не оформили всю цю процедуру. Тож давайте не поспішати. Такий крок, як об'єднання, є вимушеним, Зараз, в умовах війни, Хуст не має можливості запрошувати до себе гравців. І мова не про фінанси.

Клуб не може надати футболістам гарантій безпеки, отримати бронювання від армії. Через це сформувати колектив дуже складно. Не хочуть гравці їхати на Закарпаття, бо регіон у нас такий. Прикордонний. Занадто активний… Тут працівники ТЦК гребуть всіх підряд. Їм байдуже, хто ти: футболіст чи пересічний громадянин.

Те, що команда перебазовується до Тернополя теж правда. Можливо, лише на сезон. Можливо, на два. Поки складно сказати, побачимо", – сказав Мадярчик.