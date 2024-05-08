В УАФ відреагували на затримання футболіста Хуста

В Українській асоціації футболу не будуть впливати на Територіальний центр комплектування через затримання гравця Хуста Миколи Сираша.

Цитує заяву УАФ Tribuna.com.

«Українська асоціація футболу не уповноважена впливати на мобілізаційні процеси, що здійснюються у відповідності до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Ключовим завданням УАФ разом з УПЛ та ПФЛ в секторі професіонального футболу, є забезпечення проведення змагань в умовах воєнного стану з урахуванням встановлених вимог Міністерства молоді і спорту України та Кабінету Міністрів України», – говориться у заяві УАФ.

Раніше керівництво Хуста просило керівництво УАФ зокрема її голову Андрія Шевченка, втрутитися в ситуацію навколо Миколи Сираша.