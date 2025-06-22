У контракті Ваната з Динамо передбачена клаусула – ТаТоТаке

У контракті нападника збірної України Владислава Ваната з київським Динамо передбачена клаусула.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 23-річного форварда можна придбати за 20 мільйонів євро. Тому, на думку журналіста Михайла Співаковського, інформація про 25 мільйонів, які вимагає керівництво Динамо, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, Ванатом серйозно цікавиться новачок Англійської Прем'єр-ліги Сандерленд.

Раніше повідомлялося, що "біло-сині" хочуть зберегти Владислава на період кваліфікації Ліги чемпіонів. Столичний колектив стартує з другого раунду, де він зустрінеться з переможцем пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

У сезоні-2024/25 Владислав Ванат записав на свій рахунок 21 гол та 9 асистів у 45 матчах Динамо в усіх турнірах. Він другий рік поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ.