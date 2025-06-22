Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

У контракті Ваната з Динамо передбачена клаусула – ТаТоТаке

Микола Дендак — 22 червня 2025, 12:13
У контракті Ваната з Динамо передбачена клаусула – ТаТоТаке
Владислав Ванат
УЄФА

У контракті нападника збірної України Владислава Ваната з київським Динамо передбачена клаусула.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 23-річного форварда можна придбати за 20 мільйонів євро. Тому, на думку журналіста Михайла Співаковського, інформація про 25 мільйонів, які вимагає керівництво Динамо, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, Ванатом серйозно цікавиться новачок Англійської Прем'єр-ліги Сандерленд.  

Раніше повідомлялося, що "біло-сині" хочуть зберегти Владислава на період кваліфікації Ліги чемпіонів. Столичний колектив стартує з другого раунду, де він зустрінеться з переможцем пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

У сезоні-2024/25 Владислав Ванат записав на свій рахунок 21 гол та 9 асистів у 45 матчах Динамо в усіх турнірах. Він другий рік поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Динамо Київ клаусула Сандерленд Михайло Співаковський ТаТоТаке Владислав Ванат

Владислав Ванат

Ванат все ближче до АПЛ: Сандерленд готовий заплатити Динамо потрібну суму
Клуб АПЛ – головний претендент на придбання Ваната
Його піарять журналісти: Сабо – про інтерес клубів АПЛ до Ваната
Просто констатую факт: Ванат назвав винних у поразці від Нідерландів на молодіжному Євро-2025
Мілевський дав пораду Ванату щодо вибору чемпіонату

Останні новини