Збірній Україні пропонували два варіанти преміальних – ТаТоТаке

Володимир Варуха — 6 жовтня 2025, 15:27
У збірної України є система преміювання за виступи у відбірковому циклі до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією, яка з’явилася в медіа, УАФ запропонувала два варіанти преміальних: фіксована сума за вихід на ЧС-2026 або преміальні за перемоги у конкретних матчах. 

Причому рішення про те, коли й як застосовувати цей інструмент мотивації, залишається за головним тренером.

"Перед матчем з Францією (0:2) команді нібито оголосили про премії за перемогу. Перед Азербайджаном – ні. Та й казати перед такою грою: "Отримаєте премію за перемогу над Азербайджаном" – виглядає дещо цинічно", – зазначив Співаковський.

Втім, як уточнюється, попри наявність такої системи, наразі жодних премій виплачено не було – через відсутність перемог у матчах відбору.

