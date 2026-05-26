В Інтер Маямі розповіли про стан Мессі після пошкодження

Олег Дідух — 26 травня 2026, 12:28
Травма, яку отримав зірковий аргентинський нападник Ліонель Мессі у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Філадельфії Юніон 24 травня, виявилася не серйозною.

Про це повідомляє пресслужба його клубу, Інтер Маямі.

Медичне обстеження виявило у Мессі перевантаження задньої поверхні стегна лівої ноги. Точних термінів повернення 38-річного аргентинця до тренувань у Інтер Маямі не назвали, проте участі Мессі в чемпіонаті світу 2026 року нічого не загрожує.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2026 року стартує 11 червня. Збірна Аргентини приступить до захисту свого титулу 16 червня матчем проти Алжиру.

У поточному сезоні на рахунку Мессі 13 голів і 7 асистів у 16 матчах за Інтер Маямі в усіх турнірах.

