В Інтер Маямі розповіли про стан Мессі після пошкодження

Травма, яку отримав зірковий аргентинський нападник Ліонель Мессі у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Філадельфії Юніон 24 травня, виявилася не серйозною.

Про це повідомляє пресслужба його клубу, Інтер Маямі.

Медичне обстеження виявило у Мессі перевантаження задньої поверхні стегна лівої ноги. Точних термінів повернення 38-річного аргентинця до тренувань у Інтер Маямі не назвали, проте участі Мессі в чемпіонаті світу 2026 року нічого не загрожує.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2026 року стартує 11 червня. Збірна Аргентини приступить до захисту свого титулу 16 червня матчем проти Алжиру.

У поточному сезоні на рахунку Мессі 13 голів і 7 асистів у 16 матчах за Інтер Маямі в усіх турнірах.