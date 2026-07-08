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Возінья може стати одноклубником Мессі

Олег Дідух — 8 липня 2026, 15:41
Возінья може стати одноклубником Мессі
Возінья
Getty Images

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья може продовжити кар'єру в Інтер Маямі, за який виступає Ліонель Мессі.

Про це повідомляє Marca.

Наразі Возінья перебуває в статусі вільного агента – його контракт із португальським Шавешем завершився наприкінці червня. Повідомляється, що інтерес Інтера Маямі до 40-річного ветерана цілком реальний.

Возінья став одним із відкриттів чемпіонату світу 2026 року, допомігши збірній Кабо-Верде сенсаційно вийти в 1/16 фіналу турніру та вилетіти з мундіалю, не програвши жодного матчу в основний час.

По ходу турніру кількість підписників Возіньї в Інстаграмі виросла з 40 тисяч до 25 мільйонів. Саме тому, для потенційних роботодавців він цікавий не лише як футболіст, а і як спосіб популяризації свого бренду.

Інтер Маямі Возінья

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