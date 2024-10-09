Українець може лишитись без клубу: команда Ла Ліги має серйозні фінансові проблеми

Іспанський футбольний клуб Еспаньйол має серйозні проблеми з фінансами.

Про це повідомляє Relevo.

Зазначається, що команда почала економити навіть на харчуванні футболістів. З метою економії коштів у роздягальні не буде ні шинки, ні протеїнових йогуртів, ні фруктів.

Цього сезону у команді досягли ліміту на витрати на команду лише у 8,8 млн євро, тоді як у 2019/20 роках, наприклад, він становив 86,3 млн.

За інформацією джерела футболісти з розумінням поставились до фінансових проблем, проте не згодні з рішенням економити на їжі, тож хочуть поспілкуватися з керівництвом, щоб запропонувати варіанти вирішення проблеми.

Цього сезону клуб змагається в Ла Лізі, і після 9 турів посідає 14 сходинку в турнірній таблиці. В активі команди 10 очок.

Нагадаємо, за юнацьку команду Еспаньйола виступає воротар збірної України U-17 Єгор Крапівін.

Раніше французький Бордо, за який виступав українець Данило Ігнатенко, втратив професійний статус. Клуб також мав серйозні фінансові проблеми.