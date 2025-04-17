Анчелотті може покинути Реал після матчу з Барселоною
Мадридський Реал звільнить Карло Анчелотті після фіналу Кубку Іспанії проти Барселони, який заплановано на 26 квітня.
Про це повідомляє SkySports.
Головною причиною звільнення став виліт в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від лондонського Арсенала. Після гри сам Анчелотті натякнув на свій відхід наприкінці сезону.
За інформацією від The Athletic, представник Конфедерації футболу Бразилії наразі перебуває в Мадриді для зустрічі з фахівцем.
Вони хочуть обговорити з ним, чи залишить він Реал до старту Клубного чемпіонату світу (14 червня). У КФБ цю інформацію спростовують.
Анчелотті збирався після фіналу Кубку Іспанії обговорити свою долю з керівництвом клубу.
Нагадаємо, інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що італієць працюватиме з Реалом до кінця сезону. Раніше повідомлялося про те, що Реал може очолити Юрген Клопп.
Анчелотті працює з Реалом з літа 2021 року, привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів у 2022 і 2024 роках. Раніше 65-річний італієць уже працював з мадридським клубом у 2013 – 2015 роках.