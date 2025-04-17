Анчелотті може покинути Реал після матчу з Барселоною

Мадридський Реал звільнить Карло Анчелотті після фіналу Кубку Іспанії проти Барселони, який заплановано на 26 квітня.

Про це повідомляє SkySports.

Головною причиною звільнення став виліт в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від лондонського Арсенала. Після гри сам Анчелотті натякнув на свій відхід наприкінці сезону.

Carlo Ancelotti is expected to leave Real Madrid after the Copa del Rey final on April 26 🚨pic.twitter.com/nt8LxxDAYO — Sky Sports (@SkySports) April 17, 2025

За інформацією від The Athletic, представник Конфедерації футболу Бразилії наразі перебуває в Мадриді для зустрічі з фахівцем.

Вони хочуть обговорити з ним, чи залишить він Реал до старту Клубного чемпіонату світу (14 червня). У КФБ цю інформацію спростовують.

Анчелотті збирався після фіналу Кубку Іспанії обговорити свою долю з керівництвом клубу.

Нагадаємо, інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що італієць працюватиме з Реалом до кінця сезону. Раніше повідомлялося про те, що Реал може очолити Юрген Клопп.

Анчелотті працює з Реалом з літа 2021 року, привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів у 2022 і 2024 роках. Раніше 65-річний італієць уже працював з мадридським клубом у 2013 – 2015 роках.