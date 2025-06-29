Рома може отримати трансферний бан від УЄФА

Над Ромою нависла загроза отримання трансферного бану від УЄФА.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

Черговий фінансовий рік завершується 30 червня. Для того, щоби уникнути штрафних санкцій, римлянам потрібно до цього часу знайти 13 мільйонів євро чистого прибутку.

Якщо керівництву клубу не вдасться вирішити цю проблему, то на "Вовків" чекатимуть серйозні штрафні санкції, включно з трансферним баном чи навіть виключенням із числа учасників Ліги Європи-2025/26.

Для того, щоби отримати необхідних 13 мільйонів, Ромі потрібно терміново продати гравців на цю суму. Найімовірніші варіанти – це хавбек Леандро Паредес, який близький до повернення у Боку Хуніорс, і захисник Анхеліньо, за якого дає 20 мільйонів Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.