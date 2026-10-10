Найкращий воротар Серії А пропустить щонайменше місяць через травму

Основний голкіпер Роми Міле Свілар вибув із гри на тривалий термін через травму.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У Свілара виявлено стресовий перелом пальця ноги. Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні заявив, що відновлення займе щонайменше місяць.

"Це велика неприємність для нас. Це не відкритий перелом, але на одужання знадобиться щонайменше місяць", – заявив тренер.

Таким чином, Свілар повернеться в гру лише після листопадової паузи на матчі національних збірних. Він пропустить матчі Серії А проти Комо, Дженоа, Наполі, Кальярі, Удінезе та Сассуоло, а також поєдинки Ліги чемпіонів проти Реала, Слована та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Свілар був визнаний найкращим воротарем Серії А сезону-2025/26. Влітку Рома відхилила 50-мільйонну пропозицію Челсі щодо 26-річного серба.