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Аль-Хіляль дає 20 мільйонів за захисника Роми

Олег Дідух — 9 червня 2025, 11:14
Аль-Хіляль дає 20 мільйонів за захисника Роми
Анхеліньо
instagram.com/angelino_69

Аль-Хіляль зацікавлений у підписанні флангового захисника Роми Анхеліньо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуб із Саудівської Аравії запропонував Ромі за 28-річного іспанця 20 мільйонів євро. Переговори між сторонами тривають.

Пріоритетним варіантом для Аль-Хіляля на позицію лівого захисника був Тео Ернандес із Мілана. Проте 27-річний француз затягує із відповіддю на пропозицію клубу із Саудівської Аравії, що змусило керівництво Аль-Хіляля переключитися на альтернативні варіанти.

У сезоні-2024/25 на рахунку Анхеліньо 4 голи та 6 асистів у 51 матчі за Рому в усіх турнірах. Його контракт із римським клубом діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 15 мільйонів євро.

Аль-Хіляль Анхеліньйо Рома

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