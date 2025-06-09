Аль-Хіляль дає 20 мільйонів за захисника Роми

Аль-Хіляль зацікавлений у підписанні флангового захисника Роми Анхеліньо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🔵 Al Hilal have submitted a bid in excess of €20m for AS Roma left back Angeliño, negotiations underway.



He’s the main option after Theo Hernández deal stalling with player not keen on the move.



Angeliño, one of the best LBs in Serie A this season now wanted in Saudi. 🇸🇦 pic.twitter.com/AhO1fwLGJK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2025

За його інформацією, клуб із Саудівської Аравії запропонував Ромі за 28-річного іспанця 20 мільйонів євро. Переговори між сторонами тривають.

Пріоритетним варіантом для Аль-Хіляля на позицію лівого захисника був Тео Ернандес із Мілана. Проте 27-річний француз затягує із відповіддю на пропозицію клубу із Саудівської Аравії, що змусило керівництво Аль-Хіляля переключитися на альтернативні варіанти.

У сезоні-2024/25 на рахунку Анхеліньо 4 голи та 6 асистів у 51 матчі за Рому в усіх турнірах. Його контракт із римським клубом діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 15 мільйонів євро.