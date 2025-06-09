Аль-Хіляль дає 20 мільйонів за захисника Роми
Анхеліньо
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Аль-Хіляль зацікавлений у підписанні флангового захисника Роми Анхеліньо.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, клуб із Саудівської Аравії запропонував Ромі за 28-річного іспанця 20 мільйонів євро. Переговори між сторонами тривають.
Пріоритетним варіантом для Аль-Хіляля на позицію лівого захисника був Тео Ернандес із Мілана. Проте 27-річний француз затягує із відповіддю на пропозицію клубу із Саудівської Аравії, що змусило керівництво Аль-Хіляля переключитися на альтернативні варіанти.
У сезоні-2024/25 на рахунку Анхеліньо 4 голи та 6 асистів у 51 матчі за Рому в усіх турнірах. Його контракт із римським клубом діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 15 мільйонів євро.