Вулвергемптон після поразки від Іпсвіча звільнив головного тренера – Романо

Вулверїемптон після поразки від Іпсвіча (1:2) прийняв рішення звільнити Гарі О'Ніла.

Про це пише Фабріціо Романо.

Для "вовків" це була четверта поразка поспіль. Клуб опустився на перед останнє місце в таблиці, маючи лише 9 очок за 16 матчів.

🚨🟠 BREAKING: Wolves have sacked head coach Gary O’Neil following defeat vs Ipswich Town. #WWFC pic.twitter.com/dghhjHTMqw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2024

41-річний О'Ніл очолив команду в серпні 2023 року. Під його керівництвом Вулвергемптон провів 63 матчі, здобув 20 перемог при 32 поразках.

Фахівець сезон 2022/23 провів наставником Борнмуту. Також входив до тренерського штабу Клоппа в Ліверпулі.

У якості гравця виступав за низку клубів АПЛ, а також має досвід гри за юніорську та молодіжну збірну Англії.