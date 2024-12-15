Вулвергемптон після поразки від Іпсвіча звільнив головного тренера – Романо
Гарі О'Ніл
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Вулверїемптон після поразки від Іпсвіча (1:2) прийняв рішення звільнити Гарі О'Ніла.
Про це пише Фабріціо Романо.
Для "вовків" це була четверта поразка поспіль. Клуб опустився на перед останнє місце в таблиці, маючи лише 9 очок за 16 матчів.
41-річний О'Ніл очолив команду в серпні 2023 року. Під його керівництвом Вулвергемптон провів 63 матчі, здобув 20 перемог при 32 поразках.
Фахівець сезон 2022/23 провів наставником Борнмуту. Також входив до тренерського штабу Клоппа в Ліверпулі.
У якості гравця виступав за низку клубів АПЛ, а також має досвід гри за юніорську та молодіжну збірну Англії.