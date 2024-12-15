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Вулвергемптон після поразки від Іпсвіча звільнив головного тренера – Романо

Руслан Травкін — 15 грудня 2024, 13:28
Вулвергемптон після поразки від Іпсвіча звільнив головного тренера – Романо
Гарі О'Ніл
https://x.com/Wolves

Вулверїемптон після поразки від Іпсвіча (1:2) прийняв рішення звільнити Гарі О'Ніла.

Про це пише Фабріціо Романо.

Для "вовків" це була четверта поразка поспіль. Клуб опустився на перед останнє місце в таблиці, маючи лише 9 очок за 16 матчів.

41-річний О'Ніл очолив команду в серпні 2023 року. Під його керівництвом Вулвергемптон провів 63 матчі, здобув 20 перемог при 32 поразках.

Фахівець сезон 2022/23 провів наставником Борнмуту. Також входив до тренерського штабу Клоппа в Ліверпулі.

У якості гравця виступав за низку клубів АПЛ, а також має досвід гри за юніорську та молодіжну збірну Англії.

Чемпіонат Англії, АПЛ відставка Вулвергемптон

Вулвергемптон

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