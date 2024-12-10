Моурінью може повернутися в АПЛ
Іменитий португальський тренер Фенербахче Жозе Моурінью може очолити англійський Вулвергемптон.
Про це повідомляє видання Marca в Туреччині.
За інформацією джерела, "вовки" зробили пропозицію турецькому колективу розміром 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Керівництво Фенербахче наразі ніяк не відреагувало на нього.
Зазначимо, що Фенербахче під керівництвом Моурінью наразі знаходиться на другому місці у турецькій Суперлізі, маючи у своєму активі 32 очки та на шість залікових балів відстає від Галатасарая.
Вулвергемптон же йде на передостанньому 19-му місці в таблиці чемпіонату Англії.
Раніше Жозе різко висловився на адресу Гвардіоли, який згадав, хто з них більше має трофеїв чемпіонату Англії. В АПЛ португалець тренував Челсі, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.