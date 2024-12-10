Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Моурінью може повернутися в АПЛ

Микола Дендак — 10 грудня 2024, 21:47
Моурінью може повернутися в АПЛ
Жозе Моурінью
Instagram

Іменитий португальський тренер Фенербахче Жозе Моурінью може очолити англійський Вулвергемптон.

Про це повідомляє видання Marca в Туреччині.

За інформацією джерела, "вовки" зробили пропозицію турецькому колективу розміром 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Керівництво Фенербахче наразі ніяк не відреагувало на нього.

Зазначимо, що Фенербахче під керівництвом Моурінью наразі знаходиться на другому місці у турецькій Суперлізі, маючи у своєму активі 32 очки та на шість залікових балів відстає від Галатасарая.

Вулвергемптон же йде на передостанньому 19-му місці в таблиці чемпіонату Англії.

Раніше Жозе різко висловився на адресу Гвардіоли, який згадав, хто з них більше має трофеїв чемпіонату Англії. В АПЛ португалець тренував Челсі, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вулвергемптон Фенербахче Жозе Моурінью

Чемпіонат Англії, АПЛ

Салах – найкращий гравець АПЛ у листопаді
Колишній тренер Вест Гема готовий повернутися до клубу у разі звільнення Лопетеги
Манчестер Юнайтед готовий продати Рашфорда вже взимку через низку факторів
Кожен рік одне й те саме: захисник Тоттенгема натякнув керівництву на необхідність підсилення складу
Забарний потрапив до збірної туру АПЛ за версією SofaScore

Останні новини