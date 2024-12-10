Моурінью може повернутися в АПЛ

Іменитий португальський тренер Фенербахче Жозе Моурінью може очолити англійський Вулвергемптон.

Про це повідомляє видання Marca в Туреччині.

За інформацією джерела, "вовки" зробили пропозицію турецькому колективу розміром 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Керівництво Фенербахче наразі ніяк не відреагувало на нього.

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Wolverhampton kulübü, Jose Mourinho’yu transfer etmek için Fenerbahçe’ye £5M teklif yaptı. #wwfc



🐺 Premier Lig’de sondan ikinci sırada olan Wolves, bir an evvel Mourinho’yu takımın başına getirmek istiyor. #Wolves pic.twitter.com/QJ1Z1NHrMQ — As Marca (@asmarcatr) December 10, 2024

Зазначимо, що Фенербахче під керівництвом Моурінью наразі знаходиться на другому місці у турецькій Суперлізі, маючи у своєму активі 32 очки та на шість залікових балів відстає від Галатасарая.

Вулвергемптон же йде на передостанньому 19-му місці в таблиці чемпіонату Англії.

Раніше Жозе різко висловився на адресу Гвардіоли, який згадав, хто з них більше має трофеїв чемпіонату Англії. В АПЛ португалець тренував Челсі, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.