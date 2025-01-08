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Колишній тренер Челсі близький до призначення у Вест Гем

Станіслав Лисак — 8 січня 2025, 13:43
Колишній тренер Челсі близький до призначення у Вест Гем
Getty Images

Колишній тренер Челсі та Брайтона Грем Поттер близький до призначення у Вест Гем.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Англійський фахівець має підписати контракт до кінця нинішнього сезону з можливістю продовження угоди ще на два роки, якщо будуть виконані певні критерії ефективності.

Грем Поттер має замінити на посаді головного тренера Хулена Лопетегі, напередодні "молотобійці" скасували пресконференцію іспанського наставника.

Нагадаємо, навесні 2023 року Поттер залишив Челсі та з того часу залишається без клубу.

Після 20 турів Вест Гем розмістився на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 23 очки.

В наступному матчі "молоти" зіграють проти Астон Вілли в межах Кубку Англії. Зустріч відбудеться 10 січня о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Лопетегі Грем Поттер

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