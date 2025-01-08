Колишній тренер Челсі близький до призначення у Вест Гем

Колишній тренер Челсі та Брайтона Грем Поттер близький до призначення у Вест Гем.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Англійський фахівець має підписати контракт до кінця нинішнього сезону з можливістю продовження угоди ще на два роки, якщо будуть виконані певні критерії ефективності.

Грем Поттер має замінити на посаді головного тренера Хулена Лопетегі, напередодні "молотобійці" скасували пресконференцію іспанського наставника.

Understand West Ham and Graham Potter are close to finalising a deal after a breakthrough in talks this evening.



Likely to start as a six-month contract turning into a 2.5-year one if certain performance criteria are met.⚒️ pic.twitter.com/kQgpQOa5uD — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 7, 2025

Нагадаємо, навесні 2023 року Поттер залишив Челсі та з того часу залишається без клубу.

Після 20 турів Вест Гем розмістився на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 23 очки.

В наступному матчі "молоти" зіграють проти Астон Вілли в межах Кубку Англії. Зустріч відбудеться 10 січня о 22:00 за київським часом.