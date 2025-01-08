Вест Гем відмінив пресконференцію Лопетегі, який знаходится на порозі звільнення

Пресконференція головного тренера Вест Гема Хулена Лопетегі не відбудеться – клуб відмінив її через майбутнє звільнення 58-річного іспанця.

Про це повідомляє Sky Sports.

Лопетегі прибув на тренувальну базу "молотобійців" і, як очікується, проведе тренування.

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Але це надзвичайна ситуація, тому що, за інформацією джерела, на наступну гру команду виведе не він, а Грем Поттер, який погодився очолити лондонський колектив та, як очыкуэться, підпише контракт на 2,5 роки.

Ймовірно, клуб звільнить Лопетегі одразу після тренування. Нагадаємо, що іспанець очолив Вест Гем минулого літа, змінивши на цій посаді Девіда Моєса.

На даний момент лондонці посідають 14 місце в таблиці АПЛ, маючи в активі 23 очки.

Вест Гем зіграє з Астон ВІллою у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії. Цей поєдинок відбудеться у п'ятницю, 10 січня. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Раніше з'явилася інформація, що одразу два гравця Челсі можуть опинитися у Вест Гемі за підсумками зимового трансферного вікна.