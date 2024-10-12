В Німеччині назвали зарплату Клоппа на новій посаді

Колишній наставник Ліверпуля та Боруссії Дортмунд Юрген Клопп зароблятиме 10 – 12 мільйонів євро на рік на посаді глобального керівника з футболу в системі Ред Булл. Він приступить до роботи з 2025 рокую.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Контракт Клоппа довгостроковий, проте 57-річний фахівець зможе покинути свою посаду, якщо отримає пропозицію повернутися до тренерської роботи, яка його зацікавить. У контракті Клоппа немає прописаної клаусули, проте тренер має джентльменську домовленість із Ред Буллом про можливість відходу з проекту.

Нагадаємо, влітку поточного року Клопп покинув Ліверпуль, який очолював з 2015 року. З мерсисайдцями Юрген по одному разу вигравав Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії та Кубок ліги, Суперкубок Англії та УЄФА, а також клубний чемпіонат світу.