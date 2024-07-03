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Клопп назвав фаворитів Євро-2024 та Копа Америка-2024

Олександр Булава — 3 липня, 10:49
Клопп назвав фаворитів Євро-2024 та Копа Америка-2024

Колишній тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає збірну Іспанії фаворитом Євро-2024, а команди Бразилії та Аргентини претендентами на перемогу на Копа Америка-2024.

Цитує німецького фахівця Liverpool Echo.

"Збірна Іспанії могла б виграти це Євро. Однак Німеччина та Франція теж добре грають, та й Англія, безумовно, гратиме краще.

Щодо Копа Америка, то цей турнір можуть виграти Аргентина чи Бразилія, а також Колумбія та Уругвай. Буквально вчора я переписувався з цього приводу з Аліссоном – не можу визначитися з фаворитом!", — сказав Клопп.

Раніше визначились усі учасники та чвертьфінальні пари Євро-2024 та Копа Америки.

Юрген Клопп Євро-2024 з футболу Копа Америка-2024

Юрген Клопп

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