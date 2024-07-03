Клопп назвав фаворитів Євро-2024 та Копа Америка-2024

Колишній тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає збірну Іспанії фаворитом Євро-2024, а команди Бразилії та Аргентини претендентами на перемогу на Копа Америка-2024.

Цитує німецького фахівця Liverpool Echo.

"Збірна Іспанії могла б виграти це Євро. Однак Німеччина та Франція теж добре грають, та й Англія, безумовно, гратиме краще.

Щодо Копа Америка, то цей турнір можуть виграти Аргентина чи Бразилія, а також Колумбія та Уругвай. Буквально вчора я переписувався з цього приводу з Аліссоном – не можу визначитися з фаворитом!", — сказав Клопп.