Клопп розкритикував ФІФА за "паузи на охолодження" на ЧС-2026
Юрген Клопп
Ред Булл
Відомий німецький тренер Юрген Клопп розкритикував нововведення ФІФА на чемпіонаті світу 2026 року – трихвилинні паузи в середині таймів для охолодження гравців.
Слова екстренер Ліверпуля наводить L'Equipe.
"Футбол знаходиться у заручниках у керівників, які сидять у кондиціонованих офісах. Ці так звані "перерви на охолодження" подавалися нам як захист здоров'я, гравців, благородний меч проти спеки. Але насправді? Це не що інше, як позолочена клітка, побудована для спонсорів. Матч має текти, як річка, але тепер посеред нього будують греблі заради реклами", – заявив Клопп.
Раніше агент Клоппа спростував чутки про його призначення на посаду головного тренера Аль-Іттіхада з Саудівської Аравії.