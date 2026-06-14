Клопп розкритикував ФІФА за "паузи на охолодження" на ЧС-2026

Відомий німецький тренер Юрген Клопп розкритикував нововведення ФІФА на чемпіонаті світу 2026 року – трихвилинні паузи в середині таймів для охолодження гравців.

Слова екстренер Ліверпуля наводить L'Equipe.

"

Футбол знаходиться у заручниках у керівників, які сидять у кондиціонованих офісах. Ці так звані "перерви на охолодження" подавалися нам як захист здоров'я, гравців, благородний меч проти спеки. Але насправді? Це не що інше, як позолочена клітка, побудована для спонсорів

. Матч має текти, як річка, але тепер посеред нього будують греблі заради реклами", – заявив Клопп.