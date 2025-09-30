Українська правда
Клопп: Я більше не хочу працювати тренером, я ні за чим не сумую

Олексій Погорелов — 30 вересня 2025, 13:05
Голова відділу глобального футболу в компанії Ред Булл Юрген Клопп не збирається повертатися до тренерської діяльності.

Про це 58-річний німець розповів в інтерв'ю The Athletic.

Клопп залишив Ліверпуль після сезону-2023/24, провівши на "Енфілді" практично 9 років своєї кар'єри. У січні цього року німецький фахівець приєднався до компанії Ред Булл, допомагаючи з розвитком футболу.

В інтерв'ю Клопп зізнався, що не чекав біля телевізора на матчі Ліверпуля у минулому сезоні, і взагалі він більше ніколи не збирається тренувати.

"Я був дуже задоволений грою Ліверпуля. Я дивився кілька матчів. Але це не було так, що я реагував: "О, сьогодні субота!".

Я не знав, коли починаються матчі. Я просто відпочивав. Займався спортом. Ми насолоджувалися життям, проводили час з онуками, робили абсолютно звичайні речі, знаючи, що я знову почну працювати (в Ред Булл). Але також знаючи, що я більше не хочу працювати тренером", – сказав Клопп.

При цьому німець також заявив, що у майбутньому він може змінити своє рішення та все ж таки відновити тренерську кар'єру.

"Так я думаю. Але ти не знаєш напевно. Мені 58. Якщо я почну знову тренувати в 65, всі скажуть: "Ти ж казав, що більше ніколи не будеш цього робити!". Е-е-е, вибачте, я був на 100% впевнений, коли це казав! Так я думаю зараз. Я ні за чим не сумую".

Нагадаємо, що Футбольна асоціація Англії забанила скандального арбітра, який ображав Юргена Клоппа.

Раніше німецький тренер критично висловився щодо оновленого формату Клубного чемпіонату світу.

