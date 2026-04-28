Бос Ред Булл розвіяв чутки про потужність їхнього двигуна

Керівник Ред Булл Лоран Мекієс виступив із закликом надати командіправо на модернізацію силової установки, заперечивши твердження про технічну перевагу двигунів свого колективу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Мекієс зазначив, що поточні показники двигуна Ред Булл не дозволяють команді конкурувати на рівні лідерів, а тому вона розраховує скористатися механізмом додаткових можливостей розвитку та модернізації (ADUO).

Згідно з регламентом 2026 року, виробники, які відстають від лідера за потужністю на 2% і більше, отримують право на додаткові оновлення. Попри чутки у медіа про потужність двигуна Red Bull, команда наразі посідає шосте місце в Кубку конструкторів, відстаючи від лідируючого Mercedes на 119 очок.

Керівник Mercedes Тото Вольфф висловив думку, що допомоги потребує лише Honda, яка постачає двигуни для Aston Martin, тоді як інші виробники перебувають у рівних умовах. Проте Мекієс наполягає на необхідності використання інструментів вирівнювання продуктивності саме для скорочення відставання від "срібних стріл". Перше вікно для таких оновлень було заплановано на травень, але терміни можуть зміститися через зміни в календарі сезону.

Ситуація з технічним відставанням загострюється на тлі розмов про майбутнє Макса Ферстаппена в команді. Чотириразовий чемпіон світу раніше висловлював незадоволення новими правилами та складнощами з керованістю боліда в перших гонках. У команді сподіваються, що пакет оновлень, підготовлений до Гран-прі Маямі, допоможе пілоту вийти на звичний рівень результативності.

Лоран Мекієс підкреслив, що пріоритетом для Red Bull є створення стабільної платформи, яка дозволить гонщикам атакувати на межі можливостей. Хоча миттєвого виправлення всіх проблем у Маямі не очікують, керівництво впевнене у здатності інженерів виявити слабкі місця та поступово повернути команду до групи фаворитів чемпіонату.

Раніше Motorsport повідомляли про те, що силова установка Ред Булл може не відповідати умовам участі в програмі ADUO, яка дозволяє доопрацьовувати двигуни під час сезону.

Нагадаємо, що чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен неодноразово говорить про завершення кар'єри після сезону-2026.