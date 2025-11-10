Українська правда
Можливо, це єдиний раз, коли я тебе обігнав: Клопп привітав Гвардіолу із 1000-м матчем у тренерській карʼєрі

Богдан Войченко — 10 листопада 2025, 13:25
Легендарне суперництво, яке багато років прикрашало європейський футбол, знову проявилося, але цього разу вже поза полем.

Юрген Клопп у найтепліший спосіб привітав свого колишнього опонента Пепа Гвардіолу, який досяг неймовірної позначки 1000 матчів у тренерській кар'єрі.

У милому відео колишній наставник Ліверпуля звернувся до тренера Манчестер Сіті:

"Пеп, мій друже! Ласкаво просимо до клубу 1000! Важко повірити, що ти виглядаєш таким молодим, а вже пройшов цей шлях. Я досяг цієї позначки на 81 гру раніше можливо, це єдиний раз, коли я тебе обігнав!"

Клопп не забув і про дружній жарт, згадавши багаторічне протистояння з Гвардіолою:

"Ігри проти тебе завжди виклик і задоволення. Ти надихаєш усіх нас. Твоє розуміння футболу й пристрасть до справи  майже без рівних. Бажаю нових вершин і чудового святкування… можливо, з келихом червоного вина!"

Цікаво, що свій ювілейний, 1000-й матч Гвардіола провів саме проти Ліверпуля, здолавши колишню команду Клоппа з рахунком 3:0.

Нагадаємо, після 11 турів АПЛ Манчестер Сіті посідає друге місце турнірної таблиці. За рахунок перемоги над Ліверпулем "містяни" скоротили своє відставання від Арсенала до чотирьох очок.

