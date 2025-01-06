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Мисливець на орлів: Раньєрі встановив переможний рекорд Роми серед тренерів у римському дербі

Олексій Погорелов — 6 січня 2025, 11:36
Мисливець на орлів: Раньєрі встановив переможний рекорд Роми серед тренерів у римському дербі
Клаудіо Раньєрі
Football Italia

Рома здолала Лаціо з рахунком 2:0 у межах 19 туру італійської Серії А, що принесло її тренеру Клаудіо Раньєрі статус рекордсмена.

Про це повідомляє TNT Sports.

73-річний італієць став першим тренером в історії Роми, який виграв свої перші чотири римські дербі проти "орлів" у чемпіонаті Італії.

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До цього Раньєрі на чолі "джаллороссі" двічі обіграв Лаціо у межах Серії А сезону-2009/10 (1:0 та 2:1), після чого виграв третій матч у сезоні-2010/11 (2:0).

Варто зазначити, що на його рахунку також перемога з рахунком 2:1 у матчі 1/8 фіналу Кубку Італії (сезон-2010/11).

На жаль, у вчорашньому матчі не зміг відзначитися форвард Роми Артем Довбик, який провів на полі 74 хвилини.

На даний момент римський колектив українця посідає десяте місце таблиці Серії А, маючи в активі 23 очки.

Лаціо Рома Клаудіо Раньєрі

Клаудіо Раньєрі

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