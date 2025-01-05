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Довбик на полі спостерігав за перемогою Роми в римському дербі з Лаціо у 19 турі Серії А

Олексій Погорелов — 5 січня 2025, 23:40
Довбик на полі спостерігав за перемогою Роми в римському дербі з Лаціо у 19 турі Серії А
Артем Довбик
Серія А

У неділю, 5 січня, програма 19 туру італійської Серії А продовжилася чотирма матчами.

Спочатку відбулося протистояння аутсайдерів чемпіонату: Монца приймала Кальярі. Сардинці змогли здобути вольову перемогу з рахунком 2:1. Останні півгодини господарі поля догравали в меншості через вилучення Даніло Д'Амброзіо.

У наступних двох матчах чотири команди забили цілих нуль голів: Лечче, Дженоа, Торіно та Парма не порадували своїх шанувальників результативними ударами. Руслан Маліновський продовжує готуватися до повернення на поле після важкої травми.

У центральному матчі туру фанати стали свідками римського дербі Роми та Лаціо. Артем Довбик вийшов у стартовому складі, але за 74 хвилини ігрового часу форвард результативними діями не відзначився.

Проте й без нього "джаллороссі" виграли цей поєдинок з рахунком 2:0 завдяки голам Лоренцо Пеллегріні та Алексіса Салемакерса.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
19 тур, 5 січня

Монца – Кальярі 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Капрарі 6, 1:1 – Дзортеа 22, 1:2 – Пікколі 56.

Вилучення: Д'Амброзіо 63 (Монца, пряма червона картка).

Лечче – Дженоа 0:0 (0:0)

Торіно – Парма 0:0 (0:0)

Рома – Лаціо 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Пеллегріні 10, 2:0 – Салемакерс 18.

Вилучення: Кастельянос 90+5 (Лаціо, пряма червона картка).

Нагадаємо, що днем раніше Наполі доволі легко переграв Фіорентину, а інші дві зустрічі завершилися нічийним результатом.

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