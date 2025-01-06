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Хамес веде переговори про розірвання контракту зі своїм клубом

Олексій Погорелов — 6 січня 2025, 11:20
Хамес веде переговори про розірвання контракту зі своїм клубом
Хамес Родрігес
Instagram Хамеса Родрігеса

Найближчим часом Хамес Родрігес може отримати статус вільного агента та розпочати пошук нового клубу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 33-річний колумбієць та Райо Вальєкано обговорюють умови розірвання їхнього контракту, який розрахований до наступного літа.

Нагадаємо, що півзахисник приєднався до іспанського клубу лише минулого літа, перейшовши з Сан-Паулу в якості вільного агента.

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Цього сезону він лише два рази з семи виходив у стартовому складі, відігравши у сумі всього 205 хвилин. На його рахунку одна гольова передача та попередження.

Варто також нагадати, що Хамес Родрігес опинився у списку головних розчарувань першої частини сезону Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Райо Вальєкано Хамес Родрігес

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