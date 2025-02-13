Китайський футболіст опинився на грані смерті після товариського матчу

18-річний Го Цзясуань з академії клубу Пекін Гоань опинився на грані смерті після зіткнення під час тренувального матчу проти мадридського клубу Алькобендас.

Про це повідомляє Marca з посиланням на пост брата Го на китайській платформі RedNote.

Зазначається, що зіткнення призвело до "смерті мозку". Прогнози лікарів невтішні, у футболіста малі шанси на виживання. Інцидент стався минулого четверга, Цзясуань отримав удар коліном у голову.

Скрін публікації брата Го Marca

Іспанський лікар повідомив родині, що Го на певному етапі пережив клінічну смерть внаслідок нестачі кисню в мозку. Батькам запропонували відключити Го від життєзабезпечення і провести розтин відповідно до іспанського законодавства.

Родина ж хоче перевести футболіста у Пекін, щоб спробувати врятувати його там. Представник футбольної асоціації Пекіну повідомив китайським ЗМІ, що було досягнуто домовленості про повернення Го до Китаю.

Спершу асоціація пропонувала оплатити лікування гравця, проте після рішення суду, що визнав цей інцидент нещасним випадком, вона відмовилась від пропозиції.

Нагадаємо, нещодавно північно-ірландський боксер Джон Куні помер у 28-річному віці в лікарні. Куні був госпіталізований після чемпіонського поєдинку.