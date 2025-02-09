Пройшло 7 днів після титульного бою: помер 28-річний британський боксер
Джон Куні
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Північно-ірландський боксер Джон Куні (11-1, 3 КО) помер у 28-річному віці в лікарні.
Про це повідомляє BBC.
Після поєдинку за титул чемпіона Великої Британії в суперлегкій вазі, який відбувся минулої суботи, Куні був госпіталізований до однієї з лікарень Белфаста.
Він програв нокаутом у 9-му раунді, пропустивши чималу кількість ударів від валлійця Натана Хавеллса (11-1-1, 2 КО).
Після поєдинку в нього стався внутрішньочерепний крововилив, йому зробили операцію, щоб зменшити тиск на мозок.
"З повним спустошенням ми повинні оголосити, що після тижня боротьби за своє життя Джон Куні, на жаль, помер", – заявили в MHD Promotions від імені родини Куні.
Нагадаємо, пішов у засвіти чемпіон Олімпіади-1952 Джон Морган, який був дуже успішним банкіром.