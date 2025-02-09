Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Пройшло 7 днів після титульного бою: помер 28-річний британський боксер

Руслан Травкін — 9 лютого 2025, 14:38
Пройшло 7 днів після титульного бою: помер 28-річний британський боксер
Джон Куні
x.com/ringmagazine

Північно-ірландський боксер Джон Куні (11-1, 3 КО) помер у 28-річному віці в лікарні.

Про це повідомляє BBC.

Після поєдинку за титул чемпіона Великої Британії в суперлегкій вазі, який відбувся минулої суботи, Куні був госпіталізований до однієї з лікарень Белфаста.

Він програв нокаутом у 9-му раунді, пропустивши чималу кількість ударів від валлійця Натана Хавеллса (11-1-1, 2 КО).

Після поєдинку в нього стався внутрішньочерепний крововилив, йому зробили операцію, щоб зменшити тиск на мозок.

"З повним спустошенням ми повинні оголосити, що після тижня боротьби за своє життя Джон Куні, на жаль, помер",заявили в MHD Promotions від імені родини Куні.

Нагадаємо, пішов у засвіти чемпіон Олімпіади-1952 Джон Морган, який був дуже успішним банкіром.

Бокс помер смерть

помер

Помер ісландський ексвласник відомого клубу АПЛ
Мала статки 1,3 мільярди доларів: у 102-річному віці померла найвіковіша власниця спортивного клубу
Менше року від смерті дружини: у 27-річному віці помер журналіст, який мав висвітлювати Супербоул
Протестував проти шахової асоціації НДР: помер відомий німецький гросмейстер
У Житомирі раптово помер 20-річний український футзаліст

Останні новини