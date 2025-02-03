Ірландський боксер Куні знаходиться в реанімації після поразки за титульний бій

Північно-ірландський боксер Джон Куні (11-1, 3 КО) знаходиться в реанімації після бою з валлійцем Натаном Хавеллсом (11-1-1, 2 КО) за титул чемпіона Великої Британії у суперлегкій вазі.

Про це повідомляє BBC, а також доповнює деталями Belfasttelegraph.co.uk.

Поєдинок закінчився технічним нокаутом у 9 раунді на користь Натана. 28-річного боксера, який на бій виходив у статусі чинного чемпіона, оглянула медична команда на рингу, перш ніж винести на ношах і перевезти до Королівської лікарні Вікторії в Белфасті для подальшого лікування.

У заяві в понеділок промоутер Куні Марк Данлоп сказав, що його боєць переніс внутрішньочерепний крововилив. Лікарі зробили операцію на голові, щоб зменшити тиск на його мозок.

"Джон зараз у відділенні інтенсивної терапії та в умілих руках бригади реанімації", – сказав промоутер.

Дядько боксера Крістофер Куні закликав заборонити професійний бокс, додавши: "Який жахливий насильницький так званий спорт".