Філіппов переходить в Полісся – джерело

Нападник Олександр Філіппов переходить у житомирське Полісся.

Про це інформує ТаТоТаке.

За інформацією джерела, форвард Олександр Філіппов піде шляхом тренера Руслана Ротаня, який нещодавно очолив клуб із Житомира.

"За нашими даними, хронологія трансфера була такою. ЛНЗ зробило пропозицію першим і домовилося про особисті умови з гравцем, який мав приїхати на медогляд. Однак в цей момент в гру увімкнулося Полісся - і з другої спроби повторило пропозицію черкащан для Олександрії", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, повідомляється, що нападник погодився на менш вигідні фінансові умови. Очікуваний термін контракту Філліпова в Житомирі – 2 роки.

У минулому сезоні української Прем’єр-Ліги Філіппов забив 10 голів і зробив 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Олександрія підшукала заміну головному тренеру команди Руслану Ротаню, який залишив клуб після завершення сезону-2024/25.